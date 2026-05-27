Incendio nel porto di Napoli, fiamme sulla nave GNV: nube di fumo e puzza acre in città

Un incendio è scoppiato sulla nave della GNV nel porto di Napoli, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Forte odore acre e fumo sulla città, aria irrespirabile.

Il traghetto in fiamme nel porto di Napoli

Un incendio è scoppiato sulla nave della compagnia GNV "Phoenix", "ex Athara", ormeggiata nel porto di Napoli, oggi pomeriggio, mercoledì 27 maggio. Si tratterebbe di un traghetto non operativo che era in rada per lavori. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, inviate dalla sala operativa sotto il coordinamento del Comandante Giuseppe Paduano. Al momento non è chiaro come sia scoppiato l'incendio a bordo. Una densa nube di fumo nero e grigio si è levata in cielo visibile a diversi chilometri di distanza, mentre in diversi quartieri della città si avverte odore di bruciato, dal centro storico fino al Vomero. Molti cittadini denunciano che l'aria sarebbe diventata irrespirabile. Il Comune di Napoli, d'intesa con l'Asl, ha diramato delle raccomandazioni, invitando tutti i cittadini a non respirare i fumi.

La nuvola di fumo al porto di Napoli / Fanpage.it

L'incendio sarebbe scoppiato attorno alle ore 19,00 a bordo della nave che ha lanciato subito il mayday via radio, chiedendo assistenza alla Capitaneria di porto e l'intervento dei soccorsi. Non è chiaro da dove sia partito il rogo. Tra le ipotesi i piani bassi o la sala macchine, ma le fiamme sono arrivate a lambire anche il ponte 6. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco via terra, mentre via mare stanno operando le motovedette antincendio con tre rimorchiatori. Le operazioni di spegnimento, dopo oltre un'ora, sono ancora in corso.

Al momento non si registrerebbero feriti o vittime. Sia l'equipaggio che gli operai della manutenzione sono stati evacuati in tempo. La Capitaneria di Porto ha interdetto la banchina 29-30 per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte delle autorità. I pompieri stanno operando con gli idranti per estinguere i focolai. La GNV Phoenix è un traghetto ro/ro costruito nel 2002 per la flotta Tirrenia; è lunga 214 metri, larga 26 e ha una stazza lorda di 35.736 tonnellate. L'unità batte bandiera italiana.

GNV: "Evacuato l'equipaggio, nessun ferito"

La GNV in una nota ha spiegato cosa è accaduto:

La Compagnia comunica che alle ore 18.40 il comandante della nave ex Athara, attualmente in sosta presso i cantieri di Napoli per lavori programmati, ha segnalato un incendio sviluppatosi sul ponte 7 dell’unità. La Compagnia ha immediatamente attivato tutte le procedure di sicurezza previste, allertando tempestivamente i Vigili del Fuoco e le autorità competenti. Sul posto sono intervenuti rapidamente tre rimorchiatori e le squadre dei Vigili del Fuoco di terra. L’equipaggio presente a bordo, composto da 85 persone, è stato fatto sbarcare in sicurezza.

La società poi spiega come è stato evacuato l'equipaggio:

I componenti dell’Equipaggio non necessari alla gestione delle operazioni sono stati evacuati e ospitati a bordo di altra unità consociale, anch’essa ormeggiata in banchina presso il cantiere per attività di manutenzione. A bordo della motonave oggetto di incendio è rimasto esclusivamente il personale strettamente necessario alle operazioni di supporto tecnico e ripristino. Non si registrano feriti né situazioni di pericolo per il personale. Le cause dell’incendio non sono al momento note e sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. L’incendio risulta attualmente in gestione; sono in corso le attività di raffreddamento e messa in sicurezza dell’area interessata.

La Capitaneria di Porto: "Macchina dei soccorsi ha funzionato"

La Capitaneria di Porto conferma in una nota che l'incendio è scoppiato poco prima delle 19. "Alle ore 1845 circa di quest’oggi – scrive – la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli ha ricevuto una chiamata di soccorso dal cantiere “La Nuova Meccanica Navale” del porto di Napoli che ha riferito che a bordo dalla nave “Phoenix” (adibita al trasporto di passeggeri e veicoli gommati) della compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci (GNV), a bordo della quale – presso i locali interni del ponte 6 – si è verificato un incendio".

"L’Unità Navale, ormeggiata presso la banchina 29 del porto di Napoli, stava eseguendo manutenzioni tecniche presso il predetto cantiere navale, pertanto “non operativa” e senza passeggeri. A bordo, infatti, erano presenti alcuni membri dell’equipaggio e i tecnici del cantiere deputati ed impegnati nell’esecuzione delle attività manutentive. Subito dopo la chiamata di emergenza si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi: squadre specializzate dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli sono intervenute dalla banchina di ormeggio e successivamente a bordo della nave con i necessari mezzi estinguenti, mentre a mare hanno operato 3 rimorchiatori della compagnia Rimorchiatori Napoletani, una motovedetta antincendio dei Vigili del Fuoco e a supporto un’Unità Navale specializzata S.A.R. (Ricerca e Soccorso) della Guardia Costiera, che con l’impiego di “cannoncini antincendio” e idranti hanno effettuato le cosiddette operazioni di raffreddamento dell’aree della nave interessate dall’incendio. In banchina presente anche le ambulanze del 118, con personale medico, pronte ad intervenire in caso di emergenze sanitarie".

"Convocato anche un tavolo tecnico di coordinamento presieduto dalla Prefettura di Napoli al quale partecipano (fino a termine dell’evento) la Guardia Costiera, l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (ARPAC) e la Guardia di Finanza, al fine di monitorare e verificare costantemente anche l’andamento dei fumi generati dall’incendio, per la prioritaria tutela e l’incolumità della salute pubblica (tanto nell’area portuale quanto nelle zone urbane limitrofe)".

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non si segnalano feriti. Il traffico marittimo e le operazioni commerciali nel porto di Napoli non sono mai stati sospesi in quanto l’evento, contenuto nell’area interessata, non ha né intralciato né minacciato la sicurezza delle attività marittime e portuali, chiaramente fatta eccezione per le banchine dove è ormeggiata la nave oggetto dell’incendio e il tratto di mare antistante ove operano i mezzi navali di soccorso e gli operatori impegnati nelle delicate operazioni di spegnimento. La Guardia Costiera di Napoli continua a regolare e vigilare il porto, fornendo le dovute e necessarie informazioni ai naviganti per assicurare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.