Incendio nel centro commerciale “Il Borgo” di via Stadera, le fiamme partite da un negozio

Un incendio ha distrutto un negozio del centro commerciale “Il Borgo”, nel quartiere Poggioreale, a Napoli; sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

L’incendio nel centro commerciale Il Borgo di via Stadera, a Napoli

Un incendio è divampato all'interno di uno dei negozi del centro commerciale "Il Borgo", a Napoli; la struttura si trova in via Stadera, nella periferia Nord, nei pressi del confine col limitrofo comune di Casoria. Le fiamme, come si vede dalle immagini pubblicate da diversi utenti sui social, hanno devastato uno dei negozi del complesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le cause sono per il momento in via di accertamento.

Il rogo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 22 maggio, e nel giro di pochi minuti ha completamente invaso il negozio, con tutta probabilità le fiamme sono state alimentate dai materiali presenti all'interno; i video pubblicati online mostrano l'incendio già in una fase avanzata: le lingue di fuoco fuoriescono dal negozio che appare ormai completamente distrutto.

Le persone presenti nella struttura si sono rapidamente dirette verso la strada, dove si sono accalcati anche molti curiosi che sono rimasti ad osservare il lavoro delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco; non risultano feriti. Al momento non si esclude che il rogo sia stato causato da un incidente, verosimilmente un corto circuito all'interno del negozio; per la certezza si dovrà però attendere l'esito delle verifiche dei vigili del fuoco, che partiranno una volta domato l'incendio e riportata la situazione sotto controllo.