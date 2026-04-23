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Incendio a Portici, donna di 88 anni muore tra le fiamme nella sua abitazione

Una donna di 88 anni è morta per le ustioni riportate nell’incendio della propria abitazione nel Parco San Ciro. Le fiamme hanno distrutto cucina e salone.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Una donna è morta nell'incendio della sua abitazione a Portici, nel Napoletano: si tratta di una donna di 88 anni, deceduta per le ustioni provocate dalle fiamme. L'incendio è scoppiato all'interno del Parco San Ciro che si trova sul corso Garibaldi. Ancora da accertare le cause dell'incendio, che sembrerebbe dai primissimi accertamenti essere stato innescato da un evento accidentale. Sul posto i carabinieri della stazione di Portici, assieme ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme: le lingue di fuoco hanno distrutto la cucina e il salone dell'abitazione dove viveva la donna.

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