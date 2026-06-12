Incendio alla pizzeria Regina Farina di Portici, locale chiuso per fumo e danni: sul posto i vigili del fuoco

Incendio in una pizzeria in via San Cristoforo a Portici. Sul posto i vigili del fuoco. Locale chiuso per fumo e danni.

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Incendio nella pizzeria Regina Farina di via San Cristoforo a Portici, in provincia di Napoli. Locale invaso dal fumo e danni all'impianto elettrico. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo. Ma l'attività resterà sospesa a causa dei danni. Le fiamme, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono divampate nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno. Non ci sarebbero feriti, secondo le prime informazioni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l'incendio sia partito all'interno di un piccolo deposito che si trova nel piano sottostante la pizzeria. Il locale sembra dovesse tenere l'inaugurazione proprio stasera. Ma sembra che il rogo sia partito per motivi accidentali.

Secondo le prime notizie raccolte, sembrerebbe che alcune braci spente del forno siano finite all'interno di un bidone e da qui, poi, potrebbero essere partite alcune faville che hanno poi dato il via all'incendio de locale. I vigili del fuoco hanno provveduto a circoscrivere l'area, per consentire le operazioni di spegnimento. Nel frattempo l'intera pizzeria è stata interdetta a causa dei fumi e della compromissione dell'impianto elettrico. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno vigilando sulle operazioni ed hanno transennato l'area. Si sarebbe trattato quindi di un incidente. La pizzeria potrà riaprire non appena saranno eseguiti i lavori di ripristino nei prossimi giorni. L'arrivo di diversi mezzi dei vigili del fuoco ha allertato la cittadinanza che si è preoccupata per quanto stesse accadendo e si è rammaricata per il danno subito dai gestori. Per fortuna, come detto, non ci sono stati feriti.