Come sta il 12enne accoltellato dal padre a Napoli: notte tranquilla, respira autonomamente

Il ragazzino resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santobono, ma le sue condizioni di salute sono giudicate stabili. Per il 12enne predisposto anche un percorso di assistenza psicologica.

Foto di repertorio

Ha trascorso una notte tranquilla, vegliato dalla madre all'ospedale Santobono, dov'è ricoverato, il ragazzino di 12 anni che ieri, martedì 26 maggio, è stato accoltellato dal padre al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Il 12enne, da quanto si apprende, resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva del nosocomio pediatrico napoletano, ma le sue condizioni di salute vengono giudicate stabili; il ragazzino è vigile, respira autonomamente e si è mostrato abbastanza sereno. Tuttavia, i suoi parametri vitali vengono tenuti sotto stretta osservazione; inoltre, già a partire dalla giornata di ieri, per lui è stato già predisposto un servizio di assistenza psicologica, con brevi colloqui con personale specializzato.

Il padre del 12enne ha provato a togliersi la vita, poi ha aggredito un'infermiera

Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri in un'abitazione in via Vergini, nell'omonimo borgo che sorge all'interno dello storico quartiere del Rione Sanità. Probabilmente in preda a una crisi di astinenza, il padre del 12enne, un uomo di 35 anni, si è scagliato contro il ragazzino, colpendolo con due coltellate, di cui una a un polmone, davanti alla madre e alle sorelle. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti al 12enne riverso per terra in una pozza di sangue e all'uomo che stringeva ancora il coltello tra le mani.

Il ragazzino è stato cariato in ambulanza e, anche in quella occasione, la violenza dell'uomo non si è placata. Il 35enne è salito sul mezzo di soccorso e ha aggredito una infermiera con un ago, poi ha tentato di strangolarla. L'uomo ha poi tentato di togliersi la vita, rivolgendo il coltello anche verso sé stesso, e per questo è stato ricoverato in ospedale; il 35enne è stato arrestato poi dai carabinieri per tentato omicidio.