Quattordicenne accoltellato a Napoli: fermo convalidato per 15enne, in ipm per tentato omicidio

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Il gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha convalidato il provvedimento di fermo emesso nei confronti del 15enne accusato di avere accoltellato all'addome un 14enne in piazza Municipio durante un litigio nato per uno "sguardo di troppo" verso la sua fidanzatina; il ragazzo ora si trova recluso nell'istituto penale minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio.

L'episodio risale alla sera dello scorso 9 maggio. I due si trovavano all'altezza del Mc Donald's, a pochi passi da Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. La lite, secondo le ricostruzioni, sarebbe iniziata prima con una accesa discussione verbale, poi i due sarebbero passati alle mani, a colpi di casco. E il 15enne avrebbe tirato fuori un coltello a farfalla, avventandosi sull'altro e sferrando diversi fendenti all'addome. Poco distante c'era una pattuglia della Polizia Municipale, che è rapidamente intervenuta, ha bloccato il 15enne e ha allertato i soccorsi.

Il 14enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato operato e, nella stessa notte, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lacerazione al fegato e una perforazione alla colecisti; il ragazzo si trova ancora ricoverato nell'ospedale del centro di Napoli ma i medici hanno escluso il pericolo di vita.

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Gli agenti della Municipale, nell'ambito delle indagini, hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, per ricostruire con esattezza la dinamica del ferimento; stando a quanto emerso fino ad ora, a scatenare la discussione, e poi il grave ferimento, una occhiata che il 14enne avrebbe lanciato verso la fidanzatina del 15enne e che sarebbe stata ritenuta inopportuna.