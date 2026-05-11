Il 14enne accoltellato in piazza Municipio è fuori pericolo. Il sindaco Manfredi: “Tragedia sfiorata”

Il 14enne accoltellato in piazza Municipio a Napoli lo scorso 9 maggio non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in Rianimazione. Gli agenti della Polizia Municipale stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona per ricostruire la dinamica dei fatti.

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Non è più considerato in pericolo di vita il ragazzino di soli 14 anni che, lo scorso 9 maggio, è stato accoltellato più volte in piazza Municipio, nel cuore di Napoli, nei pressi del ristorante McDonald's; ciononostante, il 14enne è tenuto sotto osservazione, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Pellegrini. Per il ferimento del 14enne è stato fermato un coetaneo, un ragazzo di 15 anni, accusato di tentato omicidio per il quale, nelle prossime ore, ci sarà l'interrogatorio di convalida del fermo.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "È stata una tragedia sfiorata"

Su quanto accaduto in piazza Municipio, oggi, lunedì 11 maggio, al termine dell'evento di presentazione della tappa del Giro d'Italia che si svolgerà giovedì a Napoli, è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi. "Abbiamo un tema veramente delicato: questi litigi tra ragazzini che avvengono spesso fuori ai McDonald's, luoghi di aggregazione dove si riuniscono ragazzini di 13 anni, 14 anni, 15 anni. C'è stata una tragedia sfiorata" ha detto il primo cittadino partenopeo. "Dobbiamo trovare una forma di presidio più efficace per garantire maggiore sicurezza. Sono in contatto con il prefetto e con le forze dell'ordine, che ovviamente hanno la responsabilità di garantire l'ordine pubblico, e cercheremo di trovare dispositivi più efficaci" ha detto ancora il sindaco Manfredi.

Inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica dell'aggressione

Intanto, vanno avanti le indagini per ricostruire con precisione dinamica e motivazioni dell'aggressione in piazza Municipio; stando a una prima ricostruzione, il 15enne avrebbe accoltellato il 14enne per uno sguardo di troppo. Per fare piena luce sulla vicenda, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, ai quali sono affidate le indagini sull'accaduto, stanno passando in rassegna le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero immortalato l'aggressione.