Giornata internazionale della danza a Napoli, il programma dell’evento del 29 aprile in Piazza del Plebiscito

Tutto pronto a Piazza del Plebiscito per la seconda edizione di "Napoli Città Danzante", che si terrà mercoledì 29 aprile. L'evento, promosso dal Comune di Napoli assieme al Teatro San Carlo e dalla Città Metropolitana in occasione della Giornata Internazionale della Danza, prenderà il via alle 15 in punto. L'edizione di quest'anno è dedicata a Napoli Capitale Europea dello Sport, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune, "a conferma del valore della danza come strumento di inclusione, benessere e dialogo tra le generazioni", fa sapere in una nota Palazzo San Giacomo.

Migliaia di giovani in piazza, guidati dal maestro Renato Zanella, direttore del Balletto e della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, per dare vita a performance dal vivo. Assieme a loro, musica dal vivo, ospiti e dj. Per accedere in piazza del Plebiscito durante l'evento, bisognerà prenotare il ticket, gratuitamente, collegandosi al sito https://teatro-san-carlo-napoli.eventcube.io/ e completando il check-out gratuitamente.

Per partecipare, bisognerà arrivare in piazza alle 14.30 ed accedere muniti di biglietti da uno dei tre varchi: il primo lato Piazza Trieste e Trento; il secondo lato Palazzo Reale; il terzo lato via Cesario Console. "È obbligatorio esibire il biglietto per accedere all'evento. Si ricorda che le Scuole di Danza titolari di più biglietti sono tenute ad esibire elenco nominativo degli allievi partecipanti all'evento", fanno sapere gli organizzatori, che aggiungono: "Ogni biglietto dà diritto ad accedere alla Piazza, all'interno del perimetro riservato. Ad ogni partecipante è richiesto il seguente abbigliamento: t-shirt bianca, blu jeans escarpe da ginnastica". Alle 15, l'evento inizierà ufficialmente e trasformerà piazza del Plebiscito in un grande palco all'aperto.