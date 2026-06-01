Capodanno 2027 a Napoli, 3 giorni di spettacoli: concerto e show comico al Plebiscito la notte del 31

Per festeggiare Capodanno 2027 a Napoli ci saranno 3 giorni di eventi: concerto in piazza del Plebiscito il 31 dicembre, contest rap e musica disco sul Lungomare.

Un concerto in piazza del Plebiscito a Napoli

Mega-show di Capodanno a Napoli per festeggiare l'arrivo del 2027. Anche quest'anno, a quanto apprende Fanpage.it, ci saranno tre giorni di spettacoli ed eventi che accompagneranno i napoletani e i turisti nei festeggiamenti. Tornano il concertone e lo show comico in piazza del Plebiscito la notte del 31 dicembre. Mentre sono confermati il contest della musica rap e urban il 30 dicembre e il Dj Set con le discoteche sul Lungomare di via Caracciolo sia la notte di San Silvestro che nel pomeriggio del 1 gennaio. Il Comune di Napoli ha già pubblicato il bando per le società interessate a candidarsi per organizzare gli eventi.

Il programma del Capodanno 2027 a Napoli

La kermesse rientra nel progetto di “Napoli Città della Musica”, che si propone di valorizzazione Napoli come “Music City”, con particolare attenzione all’internazionalizzazione, alle nuove tecnologie, alla contaminazione, ai nuovi generi musicali e alla valorizzazione e formazione dei giovani. Il programma per quest'anno, che coincide anche con l'ultimo anno della consiluatura Manfredi, prevede un contest musicale per giovani talenti, in particolare urban-rap, ed esibizione di uno o più artisti “big” urban-rap della scena napoletana. Si cercheranno in particolare musicisti che potranno esibirsi per la prima volta sul palco del Plebiscito, mentre si è già alla ricerca di un “ospite nazionale”, per il giorno 30 dicembre.

Ci sarà, poi, il tradizionale spettacolo “Capodanno a Napoli 2026-2027”, per il 31 dicembre 2026 in piazza del Plebiscito con comicità e tanta musica. L'obiettivo di quest'anno è celebrare Napoli e la sua cultura pop e la tradizione canora con ospiti “big”, sia locali che di caratura nazionale e internazionale. Infine, il contest musicale per giovani talenti e DJ Set nell’area del Lungomare Caracciolo per la notte del 31 dicembre 2026 ed il pomeriggio dell’1 gennaio 2027.

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Le domande da presentare al Comune dovranno contenere progettazione, gestione e direzione artistica degli eventi, partecipazione di ospiti del panorama artistico e musicale locale, nazionale ed internazionale; copertura, ove necessario, dei costi di viaggio e ospitalità per artisti e operatori coinvolti; retribuzione degli artisti, dei professionisti e degli operatori coinvolti; adempimento degli obblighi in materia di diritto d’autore (oneri SIAE); dichiarazioni di mandato in esclusiva da parte degli artisti per l’evento; prospetto economico relativo al costo di ogni singolo artista, con specifica indicazione di dettaglio della relativa congruità economica dell’offerta.