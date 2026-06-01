È Immacolata Panico la donna morta al Centro Direzionale. La ventiduenne di Pomigliano d’Arco si è tolta la vita

La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa domenica 31 maggio. Oggi il ritrovamento del corpo. I carabinieri indagano sulla tragica vicenda.

Immacolata Panico

È di Immacolata Panico, la 22enne di Pomigliano d'Arco scomparsa, il corpo della donna ritrovata senza vita al Centro Direzionale di Napoli questa mattina, lunedì 1 giugno. La ragazza non dava più notizie da ieri mattina, domenica 31 maggio, quando si era allontanata con la sua auto, una Lancia Y. L'ultima volta sarebbe stata vista nei pressi dell'Isola B8 del Centro Direzionale, vicino alla Torre Ferlaino.

Erano stati gli stessi familiari a lanciare l'allarme nelle scorse ore per ritrovarla e sono partite le ricerche condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della Prefettura di Napoli. Purtroppo, nella tarda mattinata di oggi è arrivata la notizia che ha straziato tutti ed ha spezzato le speranze, quando nel quartiere dell'area orientale di Napoli è stato ritrovato il corpo di una giovane donna.

A fare il rinvenimento sarebbero stati i vigili del fuoco. Indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Poggioreale. Sono occorse alcune ore per procedere all'identificazione. Dopodiché, quando si è avuta ormai la certezza, sono stati avvisati anche i familiari. Sul posto si è recato anche il magistrato di turno. Al momento la pista più accreditata è quella del suicidio. La donna potrebbe essersi tolta la vita lanciandosi da un palazzo.

Il Centro Direzionale di Napoli / immagine di repertorio

In zona anche agenti della Questura di Napoli e della Polizia Municipale che stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell'area per procedere con i dovuti rilievi. Nonché l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Sulla zona del Centro Direzionale è alta l'attenzione della Prefettura di Napoli.