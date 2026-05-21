Persone rimaste bloccate in casa a Pozzuoli a causa del terremoto: liberate dai vigili del fuoco

A Pozzuoli disagi si sono registrati, nel centro storico, per alcune persone rimaste bloccate in casa per colpa della scossa. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarle.

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Oltre al comprensibile spavento e a qualche lieve danno, ha generato anche momenti di preoccupazione per alcuni residenti nel centro storico di Pozzuoli il terremoto di magnitudo 4.4 registrato questa mattina nei Campi Flegrei. Nei pressi della centrale piazza della Repubblica, infatti, alcune persone sono rimaste intrappolate nella loro abitazione, dal momento che il portoncino d'ingresso in ferro, posto sulla strada, è rimasto bloccato, probabilmente a causa delle oscillazioni della scossa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che, insieme ad alcuni residenti, hanno provato ad aprire il portone, senza tuttavia riuscirci. Risolutivo, poi, l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a sbloccare il portoncino, liberando così, di fatto, i residenti rimasti bloccati in casa.

Se a Pozzuoli si sono registrati soltanto disagi, a Bacoli il terremoto di questa mattina ha provocato anche danni: non solo il crollo di alcuni detriti dai costoni di Punta Epitaffio e Punta Pennata, ma anche la caduta di parte dell'arco posto sul Belvedere "Maurizio Valenzi" che sorge al di sotto del Castello Aragonese di Baia. Sono in corso, inoltre, anche verifiche su alcuni edifici privati ma, al momento, non sono state emesse ordinanze di sgombero. In via precauzionale, ad ogni modo, in tutta l'area dei Campi Flegrei, ma non solo, le scuole sono rimaste chiuse oggi: a Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Procida, Quarto, ma anche a Giugliano e Qualiano e nei quartieri napoletani di Bagnoli e Fuorigrotta.