Campi Flegrei, terremoto di 4.4 del 21 maggio, Pappalardo dell’Osservatorio Vesuviano ci spiega perché è stato avvertito così forte

Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, sul terremoto 4.4 del 21 maggio 2026 a Fanpage.it: “Magnitudo alta e propagazione, ecco perché più sentito. È il decimo sisma maggiore di 4 dal 2023. Rischio eruzione resta livello giallo. Stazionari degassamento e sollevamento suolo”

Lucia Pappalardo, direttrice Osservatorio Vesuviano Ingv

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Il terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto ai Campi Flegrei questa mattina, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 5,50, ad una profondità di 3,1 km, è il quinto più forte degli ultimi 3 anni. "Dal 2023 – spiega a Fanpage.it Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – sono 10 i terremoti con magnitudo maggiore o uguale a 4.0 nei Campi Flegrei. Quello di oggi è stato localizzato in mare, al centro del Golfo di Pozzuoli. Ma non è la prima volta. Era già accaduto in passato che ci fossero eventi sismici del genere in quella zona ed a quella profondità. Si tratta di un'area sismogenetica che si trova nella baia di Pozzuoli, tra Monte Nuovo e Nisida. Con queste condizioni, ad ogni modo, è possibile che possano esserci altre scosse di magnitudo pari o superiore".

Perché la scossa del 21 maggio 2026 è stata avvertita così forte

Ma perché la scossa è stata avvertita così forte anche a Napoli dalla popolazione? "Per due motivi – precisa la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano – il primo è la magnitudo abbastanza importante ed elevata rispetto alle altre. Il terremoto di questa mattina è arrivato dopo un periodo di maggiore calma sismica con eventi di magnitudo inferiori che ci avevano abituati ad una sismicità leggermente meno energetica. Il secondo è legato alla propagazione, perché la scossa è andata in direzione di Bacoli dove è stata risentita di più".

I dati dell'accelerazione al suolo di questa mattina, come spiegato dall'assessore alla Protezione Civile di Napoli, Edoardo Cosenza, hanno mostrato che a Napoli non è stata particolarmente elevata. Le scuole questa mattina hanno subito una forza sismica pari all’incirca di un decimo di quella sopportata nei mesi scorsi in occasione di altre scosse forti.

Scossa 4.4 del 21 maggio simile alle altre

La scossa di questa mattina ad ogni modo non ha una particolarità rispetto alle altre. "Il sollevamento del suolo legato al bradisismo – spiega Pappalardo – da febbraio resta costante attorno ad un centimetro al mese, anche il degassamento continua ad essere molto sostenuto". Ci dobbiamo aspettare altre scosse? "Sì, non possiamo escluderle è possibile che ci siano altri eventi di magnitudo come questa o maggiore".

Il vulcano dei Campi Flegrei resta in allerta gialla 2

Il rischio di allerta per eruzione ai Campi Flegrei non varia. "Lo stato del vulcano non è cambiato – conferma Pappalardo – questo evento conferma lo stato che già conosciamo, il livello giallo istituito dal 2012 che da novembre scorso è passato alla Fase 2. Per il resto, i parametri sono tutti stazionari".

L'elenco dei 10 terremoti ai Campi Flegrei con magnitudo maggiore di 4.0 dal 2023

Sono 10 i terremoti di magnitudo superiore a 4.0 registrati ai Campi Flegrei dal 2023. Eccoli di seguito: