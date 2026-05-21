Il momento del terremoto 4.4 nei Campi Flegrei ripreso dalle telecamere della Solfatara di Pozzuoli

Le telecamere della Solfatara, a Pozzuoli, hanno immortalato il momento del terremoto di magnitudo 4.4 verificatosi nella mattinata odierna.

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C'è anche una prova video, che restituisce l'idea dell'entità e della durata, del terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato alle ore 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio, nei Campi Flegrei. Le telecamere della Solfatara, il vulcano che sorge a Pozzuoli, contraddistinto dalle fumarole e dal caratteristico odore pungente dello zolfo, hanno infatti immortalato la scossa, in un video diffuso da Solfatara News: la telecamera, fissa su una delle fumarole, con l'Accademia dell'Aeronautica Militare sullo sfondo, oscilla per alcuni secondi, proprio alle 5.50, prima che il video si interrompa. Le immagini, come detto, restituiscono l'idea dell'intensità della scossa, una delle più forti registrate nell'area dei Campi Flegrei negli ultimi 40 anni.

Una misura degli effetti della scossa l'hanno data anche le testimonianza di alcuni cittadini di Pozzuoli, epicentro della caldera dei Campi Flegrei, che hanno riferito degli effetti che il terremoto ha avuto nelle loro abitazioni: "Si sono spalancate le ante dell'armadio, i vetri vibravano forte e molti soprammobili si sono riversati a terra. Li ho lasciati così" ha riferito una donna che vive sul Lungomare di Pozzuoli. "Sono in strada dalle sei di questa mattina. Ho infilato i primi vestiti che ho trovato e sono scappata" ha detto ancora la donna.

Oggi scuole chiuse in alcune zone di Napoli e nei comuni dei Campi Flegrei

Per effetto del terremoto di questa mattina, molte amministrazioni comunali hanno deciso di tenere le scuole chiuse oggi, giovedì 21 maggio: istituti chiusi a Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Procida, ma anche a Giugliano e Qualiano, nonché a Napoli, nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta. Ferma anche la circolazione dei treni su Cumana e Circumflegrea. A Bacoli, inoltre, sono stati segnalati anche alcuni danni: crolli dai costoni a Punta Epitaffio e Punta Pennata, ma anche il cedimento di parte del Belvedere Valenzi, vicino al Castello Aragonese di Baia.