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Incidente a Cellole sulla statale: auto ribaltata, donna intrappolata tra le lamiere, soccorsa dai vigili del fuoco

Auto ribaltata sulla SP 212 nel Casertano, una donna incastrata nell’abitacolo liberata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale.
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A cura di Redazione Napoli
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L’intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta sulla donna rimasta nell’auto
L’intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta sulla donna rimasta nell’auto

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 212, nel territorio di Cellole, nel Casertano, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. L'allarme è scattato intorno alle 10:30. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, partita dal distaccamento di Mondragone.

All’arrivo, i soccorritori hanno trovato il veicolo ribaltato al centro della carreggiata. All’'nterno dell’abitacolo era rimasta incastrata una donna di circa sessant’anni. I vigili del fuoco hanno effettuato un intervento tecnico per liberare la conducente, utilizzando attrezzature oleodinamiche per tagliare le lamiere. Una volta estratta, la donna è stata affidata al personale sanitario del 118, presente con un’ambulanza, e trasportata in ospedale. Terminate le operazioni di soccorso, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo in vista del recupero.

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