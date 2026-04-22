Auto si ribalta sull’A2, ferito 21enne, poi tir si rovescia per evitarla: doppio incidente a Campagna

Doppio incidente stradale sull'autostrada del Mediterraneo A2 Salerno-Reggio Calabria, all'alta di oggi, mercoledì 22 aprile. Un'auto ha improvvisamente perso il controllo nel tratto tra Campagna e Contursi, si è schiantata e si è ribaltata. Ferito il ragazzo di 21 anni, originario di Pontecagnano Faiano, che era alla guida. Il giovane, però, è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo ed ha riportato delle contusioni, ma non è grave. Questo incidente è avvenuto attorno alle ore 5,00. Poco dopo, un altro sinistro. Un camion che viaggiava sulla stessa carreggiata per evitare l'impatto con l'auto ribaltata, si sarebbe rovesciato. Anche in questo caso, il conducente è rimasto ferito lievemente.

Il 21enne ferito portato all'ospedale di Oliveto Citra

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con la polizia stradale, gli ausiliari del traffico di Anas, la società del gruppo Fs che gestisce l'autostrada, e l'ambulanza della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, allertata dal 118 dell'Asl di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, sulla quale sono in corso approfondimenti. Il 21enne, ad ogni modo, dopo essere stato medicato dal personale sanitario, è stato stabilizzato e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oliveto Citra, per eventuali ulteriori accertamenti. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo l'arteria stradale. Per fortuna, nessuna delle due persone coinvolte nel doppio incidente, come detto, sembra essere rimasta ferita gravemente.