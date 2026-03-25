Vomero, auto si schianta e si ribalta: incidente stradale in via Palizzi

Foto di Gennaro Capodanno

Auto si schianta e si ribalta in via Filippo Palizzi al Vomero. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte nei pressi della fermata Palazzolo della Funicolare di Chiaia. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. A segnalare l'accaduto è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, allertato dai residenti: "Intorno alla mezzanotte – spiega – un'auto, poco dopo la curva posta dinanzi alla fermata Palazzolo della funicolare Chiaia, nei pressi del civico 21, si è ribaltata finendo su alcune autovetture parcheggiate che, nell'impatto, sono rimaste danneggiate, Sul posto sono poi arrivati sia i vigili che un'ambulanza".

Stop incidenti stradali a Napoli

Il numero di incidenti stradali che si sta registrando a Napoli resta elevato. "C'è molta giustificata preoccupazione – afferma Capodanno – anche a seguito dei due incidenti con ben tre morti, avvenuti in 24 ore a Napoli. Persone investite mentre attraversano la strada. Da qui nascono i timori dei residenti di via Palizzi per auto e moto che anche di giorno corrono eccessivamente, segnatamente nei pressi della curva dove si trova la stazione dell'impianto a fune. Dagli stessi residenti – sottolinea Capodanno – parte dunque la richiesta di realizzare dinanzi alla stazione Palazzolo, prima della curva, delle strisce pedonali rialzate in modo da consentire ai viaggiatori di poter attraversare in tranquillità per raggiungere l'ingresso della stazione stessa".

"Gli stessi residenti – aggiunge Capodanno – chiedono d'istituire una Zona 30 in via Palizzi, con un limite di velocità di 30 km/h, cosi come fatto in tante altre città europee nelle aree residenziali e a elevato traffico pedonale, riducendo non solo incidenti ma anche inquinamento acustico. Solo per esemplificare a Londra l'istituzione di aree a Zona 30, come dimostrano studi appositamente condotti, ha comportato un calo significativo delle vittime, valutato nel 41,9% e con una riduzione del rumore tra i 3 e i 5 decibel ".