Napoli, auto inseguita dai carabinieri si schianta contro tir e resta schiacciata, 2 feriti gravi: incidente a via Marina

Incidente stradale in via Volta. Un’Audi A3 si è schiantata contro un tir alla rotonda Sant’Erasmo. Due feriti gravi in codice rosso. Caos traffico in via Marina, con lunghe code di auto, camion e bus.

Un'auto Audi A3 inseguita dai carabinieri in via Marina si è schiantata oggi pomeriggio, venerdì 24 aprile, contro la fiancata un tir all'altezza della Rotonda Sant'Erasmo, nella zona dell'asse costiero di Napoli che si trova accanto all'area portuale. Cofano completamente schiacciato e rientrato. Feriti gravemente i due passeggeri, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Si tratterebbe di due cittadini extracomunitari: subito soccorsi dall'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, sono stati trasportati d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso ospedaliero.

Incidente in via Marina, due feriti in codice rosso

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Stella e gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa Avvocata. Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle ore 14,30 di oggi, l'Audi A3 con a bordo due persone stava percorrendo la corsia riservata di via Alessandro Volta – che è riservata ai mezzi pubblici e di soccorso – ed era inseguita dai carabinieri, per motivi ancora in corso di accertamento. Non si esclude che l'auto in fuga fosse rubata.

Ad un certo punto, all'altezza della Rotonda Sant'Erasmo, all'incrocio con via Reggia di Portici, nel tentativo di svoltare per sfuggire all'inseguimento, la vettura si sarebbe schiantata violentemente contro un autotreno che stava a sua volta facendo manovra. L'auto è finita schiacciata sotto la fiancata laterale del tir, riportando gravissimi danni.

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Traffico in via Marina, lunghe code di camion, auto e bus

I due passeggeri feriti sono gravi: entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e, dopo essere stati stabilizzati, trasportati in codice rosso in ospedale. Per i due passeggeri rimasti feriti, i carabinieri starebbero procedendo per l'arresto. Mentre la polizia locale sta eseguendo i rilievi dell'incidente stradale. Sono state acquisite le prime testimonianze, mentre si cercano video e immagini di quanto accaduto. A seguito dell'incidente nella zona di via Marina si è registrato grande traffico, con lunghe code di auto, camion e bus.