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Si ribalta con l’auto in via Manzoni e si schianta sui cassonetti, donna ferita: incidente a Posillipo

Incidente stradale in via Manzoni a Posillipo: l’auto si ribalta e si schianta contro i cassonetti. Sul posto pompieri, polizia locale e 118.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Si ribalta con l'auto in via Manzoni e Posillipo e si schianta contro i cassonetti dei rifiuti. La donna al volante resta ferita. È necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo e rimuovere l'autovettura dalla carreggiata. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi, martedì 31 marzo, attorno alle ore 12,00. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Napoli, ambulanza e auto medica del 118 inviati dall'Asl Napoli 1 Centro, oltre ai pompieri, intervenuti con una squadra.

Incidente in via Manzoni, traffico in tilt

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto condotta dalla donna proveniva dalla rotonda di via Caravaggio. Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, la donna avrebbe perso il controllo della vettura, andando ad urtare lievemente contro alcune macchine parcheggiate in strada e poi contro la ruota di un'altra auto. Quest'ultimo impatto avrebbe funto da trampolino, facendo ruotare l'auto su sé stessa e catapultandola in aria. La vettura ha poi terminato la sua corsa rovesciata su un fianco, scontrandosi con alcuni cassonetti dell'immondizia.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco inviati dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, che hanno estratto la donna dall'abitacolo, per fortuna con lievi ferita. La signora è stata poi medicata dal personale sanitario e portata in ospedale per ulteriori accertamenti. A causa del sinistro, il traffico nella zona è andato in tilt.

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