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Nuovo incendio a Napoli oggi 29 maggio, nube di fumo e odore di bruciato in città: rogo a Gianturco

Un incendio è scoppiato questa mattina a Napoli nella zona di Gianturco, nell’area orientale: fumo e odore di bruciato sulla città.
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A cura di Pierluigi Frattasi
Foto da Facebook di Giovanni Russo
Foto da Facebook di Giovanni Russo

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina, venerdì 29 maggio, a Napoli nella zona di Gianturco, nell'area orientale, vicino al Centro Direzionale e alla stazione centrale di piazza Garibaldi. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo visibile da diversi chilometri, mentre in tutta la città, anche a causa delle condizioni atmosferiche, si avverte un forte odore di bruciato. Sul posto i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe scoppiato nella zona dell'ex mercato ortofrutticolo che si trova alle spalle del Tribunale e della Procura di Napoli.

Oltre ai pompieri sono intervenute sul posto anche le forze dell'ordine. L'area è stata interdetta per la messa in sicurezza. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, inviate dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano.

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