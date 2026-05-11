Incendio in un capannone nel Salernitano, grossa nube nera sulla città. Il sindaco: “Chiudete porte e finestre”

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, in un capannone industriale a Sant'Arsenio, cittadina in provincia di Salerno. Intorno alle ore 15, il rogo ha interessato il capannone che sorge in via Borsellino: le fiamme hanno generato una densa e alta nuvola di fumo nero, che si è stagliata sopra tutta la zona circostante, destando non poca preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per estinguere il rogo. Stando a quanto si apprende, nel momento in cui si sono generate le prime fiamme, gli operai che si trovavano nel capannone sono riusciti ad allontanarsi; non si registrano, pertanto, feriti.

A causa della densa nuvola di fumo nero che si è stagliata sul territorio, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, ha rivolto alla cittadinanza alcuni accorgimenti da adottare per ridurre al minimo i rischi: