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Incendio in un capannone nel Salernitano, grossa nube nera sulla città. Il sindaco: “Chiudete porte e finestre”

Un capannone industriale è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi a Sant’Arsenio. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme.
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A cura di Valerio Papadia
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Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, in un capannone industriale a Sant'Arsenio, cittadina in provincia di Salerno. Intorno alle ore 15, il rogo ha interessato il capannone che sorge in via Borsellino: le fiamme hanno generato una densa e alta nuvola di fumo nero, che si è stagliata sopra tutta la zona circostante, destando non poca preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per estinguere il rogo. Stando a quanto si apprende, nel momento in cui si sono generate le prime fiamme, gli operai che si trovavano nel capannone sono riusciti ad allontanarsi; non si registrano, pertanto, feriti.

A causa della densa nuvola di fumo nero che si è stagliata sul territorio, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, ha rivolto alla cittadinanza alcuni accorgimenti da adottare per ridurre al minimo i rischi:

  • mantenere chiuse porte e finestre di abitazioni, uffici e attività commerciali fino a nuova comunicazione;
  • spegnere condizionatori, ventilatori meccanici e impianti di ricircolo dell’aria esterna;
  • limitare al minimo gli spostamenti e le attività all’aperto, soprattutto per i soggetti più fragili come bambini, anziani e persone con patologie respiratorie;
  • evitare il consumo di prodotti ortofrutticoli raccolti nelle zone interessate dalla ricaduta dei fumi, se non dopo un accurato lavaggio.
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