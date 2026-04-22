napoli
video suggerito
video suggerito

Grosso incendio sul Monte Spina ad Agnano, fumo e cenere tra Bagnoli e Pianura: arrivano i pompieri

Grosso incendio sul Monte Spina ad Agnano, oltre 30 lanci d’acqua degli elicotteri dei pompieri. Il Prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi di Protezione Civile.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un grosso incendio è scoppiato sul Monte Spina ad Agnano, nell'area nord occidentale di Napoli, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con squadre da terra, elicotteri e canadair che stanno sganciando acqua per estinguere le fiamme. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) della Protezione Civile.

Rogo tra via Scarfoglio e via Privata Terme

L'incendio di vaste dimensioni ha interessato un'area boschiva a Napoli, compresa tra via Scarfoglio e via Privata delle Terme, nella zona di Agnano. È intervenuto un elicottero regionale della Protezione civile che ha effettuato circa 30 lanci di acqua al suolo. Grazie al contributo immediato di tutte le componenti del soccorso tecnico urgente e delle squadre antincendi boschivi della Regione Campania, le fiamme sono state domate in tempi brevi e non hanno coinvolto le vicine abitazioni. L'area, allo stato, è in corso di bonifica e sono presenti sul posto anche le forze dell'ordine, la Polizia municipale e i volontari della protezione civile comunale per garantire il necessario supporto alle operazioni, monitorando in via preventiva e precauzionale la zona per eventuali cinturazioni.

Il tavolo dei soccorsi in Prefettura

Nel pomeriggio si è tenuta una riunione del Centro coordinamento soccorsi (CCS), convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti della Protezione Civile regionale, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune di Napoli – che ha attivato il Centro operativo comunale (COC) – delle Forze dell'ordine, del Cot 118 e della Asl Napoli 1 Centro. Poiché le condizioni meteorologiche indicano su tutto il territorio forti raffiche di vento, la situazione resta monitorata.

Cronaca
Incendi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Pnrr, la Corte dei conti boccia il Comune di Napoli: sull'ex Opg gravi ritardi e incongruenze
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views