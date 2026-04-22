Grosso incendio sul Monte Spina ad Agnano, fumo e cenere tra Bagnoli e Pianura: arrivano i pompieri

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Un grosso incendio è scoppiato sul Monte Spina ad Agnano, nell'area nord occidentale di Napoli, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con squadre da terra, elicotteri e canadair che stanno sganciando acqua per estinguere le fiamme. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) della Protezione Civile.

Rogo tra via Scarfoglio e via Privata Terme

L'incendio di vaste dimensioni ha interessato un'area boschiva a Napoli, compresa tra via Scarfoglio e via Privata delle Terme, nella zona di Agnano. È intervenuto un elicottero regionale della Protezione civile che ha effettuato circa 30 lanci di acqua al suolo. Grazie al contributo immediato di tutte le componenti del soccorso tecnico urgente e delle squadre antincendi boschivi della Regione Campania, le fiamme sono state domate in tempi brevi e non hanno coinvolto le vicine abitazioni. L'area, allo stato, è in corso di bonifica e sono presenti sul posto anche le forze dell'ordine, la Polizia municipale e i volontari della protezione civile comunale per garantire il necessario supporto alle operazioni, monitorando in via preventiva e precauzionale la zona per eventuali cinturazioni.

Il tavolo dei soccorsi in Prefettura

Nel pomeriggio si è tenuta una riunione del Centro coordinamento soccorsi (CCS), convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti della Protezione Civile regionale, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune di Napoli – che ha attivato il Centro operativo comunale (COC) – delle Forze dell'ordine, del Cot 118 e della Asl Napoli 1 Centro. Poiché le condizioni meteorologiche indicano su tutto il territorio forti raffiche di vento, la situazione resta monitorata.