Incendio vicino all’Aeroporto di Capodichino a Napoli, grossa colonna di fumo nero in cielo

Incendio vicino all’aeroporto di Napoli Capodichino. Sul posto i vigili del fuoco.

Un grosso incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, nei pressi dell'Aeroporto di Capodichino. Una enorme colona di fumo nero si è levata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza., Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme, con diverse squadre dotate di autobotti. Al momento non si registrano feriti né disagi per i voli. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da alcune sterpaglie.