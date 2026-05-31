Incendio sulla collina dei Camaldoli, fumo su Soccavo, Pianura e Vomero. Ancora in corso spegnimento

Sono quasi ultimate le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato sulla collina dei Camaldoli, a Napoli; il Prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi.

L’incendio ai Camaldoli (foto pagina "Pianura e dintorni", Gianni Palmers)

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento per l'incendio che, ieri pomeriggio, sabato 30 maggio, è divampato sulla collina dei Camaldoli; fumo ha raggiunto il vicino quartiere di Pianura ma anche le aree di Soccavo e del Vomero, rendendo l'aria irrespirabile. Ad andare a fuoco, una grossa porzione della pineta, le fiamme sono arrivate a poca distanza dalle cause creando preoccupazione tra i residenti.

Nella serata di ieri il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi, che si è riunito questa mattina; al centro dell'incontro, l'aggiornamento sull'incendio che si è sviluppato in via Vicinale Pignatiello. È stato riferito che il rogo è in fase di remissione e sono state avviate le operazioni di bonifica, anche con l'intervento di un mezzo aereo richiesto dal direttore delle operazioni si spegnimento (Dos). Una successiva riunione del Centro Coordinamento Soccorsi si terrà nel pomeriggio di oggi.

Alla riunione di stamattina hanno preso parte il Comune di NAPOLI, la SORU della Protezione civile della Regione Campania, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine. La situazione è stata monitorata per tutta la notte, a tutela delle persone che abitano nelle case a ridosso dell'area interessata dalle fiamme, nelle vicinanze di una cava. Per garantire il massimo livello di coordinamento tra le componenti del sistema di protezione civile e di soccorso è stata disposta l'istituzione di un Posto di Comando Avanzato misto (composto da rappresentati di forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale e 118) che monitora l'andamento dell'incendio e coordina le operazioni sul campo, valutando l'eventuale adozione di ulteriori misure a tutela della popolazione.