Vomero-Soccavo, nuovo centro con ristorante, campi di padel e parcheggio di 4 piani: sarà sotto la Tangenziale di Napoli

In via San Domenico tra il Vomero e Soccavo sorgerà un nuovo centro sportivo con palestre, bouvette, parcheggi e box auto.

In via San Domenico, tra i quartieri del Vomero e di Soccavo, vicino alla Tangenziale di Napoli, nascerà un nuovo centro sportivo con palestre, campi di padel, ristorante bouvette, 4 piani di parcheggi interrati, che includono 32 box auto e un parco verde. Il progetto di fattibilità urbanistica è stato approvato con la delibera di giunta 525 del 2024 del Comune di Napoli, che ha dato l'ok alla variante al Piano Regolatore Generale. A breve dovrebbero partire i lavori. Il parcheggio sarà su 4 piani, come detto, dei quali due convenzionati con l'attrezzatura sportiva e il parco verde e altri due a parcheggio stanziale non pertinenziale.

Bouvette, campi sportivi e parcheggio di 4 piani a due passi dal Vomero

Il nuovo polifunzionale, di proprietà privata, nasce in un'area a cavallo tra via San Domenico e il tratto della Tangenziale di Napoli che attraversa il tessuto urbano, che attualmente versa uno stato di forte abbandono e incuria. L'obiettivo è creare un centro sportivo con finalità didattiche legato allo svolgimento dell’attività indoor e outdoor molto ampio, su una superficie di circa 4300 metri quadrati. Il progetto prevede la realizzazione di un’attrezzatura sportiva articolata su 3 livelli fuori terra per un’altezza complessiva di 17,6 metri. Ci saranno due palestre e 3 campi di padel, una bouvette e una sala polifunzionale.

Gli spazi per l’attività sportiva comprendono campi da gioco, spogliatoi per atleti, primo soccorso, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici; uffici amministrativi, disimpegni; attività per il ristoro, spazi per la vendita di articoli sportivi, sale polifunzionali da destinare alle associazioni; parcheggi per utenti ed addetti, spazi verdi. Sono previsti 32 box auto interrati di nuova costruzione, attualmente già in vendita su progetto.