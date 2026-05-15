Sui nuovi marciapiedi larghi del Lungomare di Napoli ci sono già i tavolini di ristoranti e pizzerie

Il lungomare di via Nazario Sauro / Fanpage.it

Ci sono già tavolini, ombrelloni e sedie di ristoranti e pizzerie sui marciapiedi nuovi del Lungomare di via Nazario Sauro, appena rifatti e più larghi rispetto ai precedenti. I lavori di restyling su questa parte del Lungomare sono ormai terminati. La strada è stata ripavimentata con la pietra lavica etnea, con inserti di pietra di Trani bianca. Per le auto sono state lasciate due corsie centrali, oltre alla pista ciclabile. Per quanto riguarda i lavori al momento si procede con il secondo tratto di via Partenope. Alla fine sarà riqualificato tutto il lungomare da piazza Vittoria al Molosiglio.

I ristoranti della zona già rifatta, intanto, negli scorsi giorni hanno iniziato ad utilizzare i marciapiedi in concessione, con tavolini e ombrelloni, come il Crazy Pizza del brand di Flavio Briatore, che ha scelto il look rosso caratteristico del marchio. Analogamente hanno fatto anche gli altri locali, con arredi di diversi colori. Il ristorante accanto, ad esempio, ha ombrelloni e sedie bianchi. I locali di Nazario Sauro sono stati tra i più penalizzati finora dai cantieri, perché per molti mesi hanno dovuto convivere con i lavori – iniziati già nel lontano 2023 con il rifacimento dei sottoservizi, come le fognature – e completati solo quest'anno e non hanno avuto la possibilità di sfruttare gli spazi esterni per servire i clienti.

Per i locali del Lungomare 2155 posti a sedere

Il Comune di Napoli, come anticipato da Fanpage.it, ha predisposto con la delibera di giunta 207 del 7 maggio scorso anche il nuovo regolamento per i dehors dei locali che affacciano sul Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro. Ristoranti e pizzerie potranno tenere i tavolini solo sul marciapiedi antistante l'ingresso (quindi non su quello lato mare). Gli spazi destinati ai dehors sono stati aumentati. Secondo la ripartizione studiata dal Comune i 28 locali titolari di concessione di suolo pubblico avranno a disposizione 2155 posti a sedere. Enrico Porzio e Fresco ne avranno rispettivamente 144 e 150, Sorbillo,Rosolino e Crazy Pizza 62. Scicchitano 70 sedute, Antonio e Antonio 125 posti, Antonio e Antonio in mezzo e Gusto e Gusto 70 a testa, Acquolina 39.