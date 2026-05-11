Tavolini esterni sul Lungomare di Napoli, nuove regole: ristoranti e pizzerie dovranno avere arredi bianchi, vietate le pedane

Nuovo regolamento dehors per il lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro: ristoranti e pizzerie dovranno avere tavolini bianchi e niente pedane.

I dehors con i tavolini di ristoranti e pizzerie di via Partenope e via Nazario Sauro a Napoli saranno bianchi e avranno recinzioni di vetro. Sul nuovo lungomare rinnovato dopo i lavori di restyling, i gazebo dei locali di ristorazione saranno tutti uniformi, non ci saranno pedane fisse al suolo, ma strutture leggere ed eleganti, appoggiate sulla nuova pavimentazione in pietra lavica. I tavoli avranno struttura in metallo e piani in legno o metallo. Le sedie saranno anche queste metalliche con sedili e schienali in legno. Il Comune di Napoli ha approvato le linee guida per le installazioni di occupazioni di suolo pubblico in via Partenope e via Nazario Sauro con la delibera di giunta 207 del 7 maggio scorso.

I gazebo non avranno le pedane, saranno di metallo, teli e vetro

Addio ai gazebo di diversi colori, forme e dimensioni che caratterizzavano il Lungomare, tra piazza Vittoria e il Molosiglio, fino a tre anni fa. I nuovi dehors saranno installati in corrispondenza degli ingressi dei locali e dovranno essere omogenei, in modo da uniformare la percezione visiva dell’insieme. Avranno una struttura portante in tubolari a sezione rettangolare e copertura stabile bioclimatica, con lamelle orientabili. Altezza massima 2,30 metri. Come colore è stato scelto il Ral 9016, ossia bianco traffico. I dehors saranno modello C4.1, con copertura fissa a teli e delimitazione in vetro.

Saranno fissati tramite piastre autoportanti, senza pedane o pavimenti flottanti. I tavolini dovranno lasciare uno spazio di 1,20 metri dai palazzi e di 2 metri dalla carreggiata dove passeranno le auto. Non ci sarà alcuna installazione di arredo lungo i marciapiedi lato edifici di via Nazario Sauro nel tratto tra via Lucilio e via Cesario Console, mentre su via Partenope sarà avanzato il filare di pali della pubblica illuminazione.

Stabiliti i posti a sedere per i locali

Stabiliti i posti a sedere per i locali. Tra i nomi più famosi, Enrico Porzio e Fresco avranno maggiori posti a sedere, rispettivamente 144 e 150. A Sorbillo 62 posti, così come per Rosolino e Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore. Il ristorante di pesce Scicchitano avrà 70 sedute. Antonio e Antonio 125 posti, Antonio e Antonio in mezzo e Gusto e Gusto 70 a testa, Acquolina 39.

Il progetto di ambito del Lungomare di Napoli da via Nazario Sauro a piazza Vittoria ha ricevuto tutti pareri favorevoli, compreso quello della Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli, ed è stato elaborato sulla scorta dell'articolo 5 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di pro-dotti alimentai confezionati o artigianali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 71 il 10 dicembre 2014.