Nuovo Lungomare di Napoli, riapre il marciapiede: è più largo. Ma c’è il problema bancarelle

Riaperto il marciapiedi esterno del Lungomare di Napoli, appena rifatto. Dal 6 dicembre, alla vigilia del ponte dell'Immacolata, infatti, il Comune ha riaperto al passeggio pubblico il tratto di via Nazario Sauro già completato e ripavimentato con la pietra lavica etnea e la pietra bianca di Trani. Migliaia di persone nell'ultimo weekend hanno avuto la possibilità di passeggiare per prime sulla strada nuova e ammirare anche la pista ciclabile. "Lavorazioni lato mare – ha spiegato l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza – Passeggiata resa disponibile per questi giorni. Si va avanti". I lavori, infatti, proseguiranno sul lato di via Partenope fino all'autunno 2026.

Sul Lungomare rinnovato tornate anche le bancarelle

Ma con la riapertura del marciapiedi, oltre ai passanti e ai turisti sono tornate anche le bancarelle abusive, come si vede nelle foto di Fanpage.it. Intanto, il Comune ha deciso di integrare il progetto di restyling anche con interventi sulla sicurezza che interessano l'area dell'insula del waterfront di Santa Lucia. L'illuminazione nel lato del Castel dell'Ovo pubblica è stata rimessa a nuovo, con tecnologie innovative al led, ma rispettando la tradizione estetica. La stessa area del Lungomare sarà vigilata con le telecamere.

Il tratto di via Nazario Sauro tra la piazzetta e via Partenope è quasi completato. Il vecchio asfalto, come detto, è stato rimosso e sostituito con la pavimentazione lavica. Le corsie carreggiabili per le auto sono state ridotte da 3 a 2. Il marciapiedi lato hotel e ristoranti è stato allargato, per consentire di posizionare ombrelloni e tavolini. L'appalto da 13,5 milioni di euro è stato affidato alla ditta Cogepa, Costruzioni Generali Passarelli.