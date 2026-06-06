Incendio a Giugliano, grossa nube di fumo nero sulla Circumvallazione

Un grosso incendio si è sviluppato oggi nella zona di via Carrafiello a Giugliano; dal rogo si è generata una densa nube di fumo, che si è stagliata sulla zona circostante.

La nube nera generatasi dall’incendio a Giugliano

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella giornata di oggi, sabato 6 giugno, nell'area di via Carrafiello a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. Dal rogo – le cui cause non sono ancora note, così come non si conosce ancora la natura dei materiali coinvolti – si è generata un'alta e densa nube di fumo nero, che si è stagliata sull'area circostante, in particolar modo sulla Circumvallazione, strada a scorrimento veloce che attraversa la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento dell'incendio.

"Assistiamo ancora una volta a una scena che purtroppo si ripete con una frequenza allarmante. Una nube di fumo invade il territorio e migliaia di cittadini sono costretti a chiedersi quali sostanze stiano respirando e quali conseguenze possano esserci per la loro salute. È una situazione che non può più essere considerata normale. Da anni denunciamo il fenomeno dei roghi che continuano a colpire vaste aree della provincia di Napoli e Caserta. Ogni incendio rappresenta un potenziale pericolo ambientale e sanitario e alimenta il senso di abbandono percepito dalle comunità locali, costrette a convivere con emergenze che sembrano non avere mai fine" hanno dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano.

"Chiediamo che vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari per individuare l'origine del rogo – hanno detto ancora Borrelli e Ceparano – e che si rafforzino i controlli sul territorio attraverso attività di monitoraggio costanti, sistemi di videosorveglianza e una presenza più incisiva delle istituzioni preposte alla tutela ambientale. I cittadini hanno diritto a respirare aria pulita e a vivere in un territorio sicuro. Continueremo a vigilare e a denunciare ogni episodio affinché non si abbassi mai l'attenzione su un fenomeno che continua a rappresentare una ferita aperta per l'intera Campania".