Tenta di sedare una lite tra due uomini, donna accoltellata in piazza Garibaldi a Napoli

Per il ferimento della donna, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo. Anche altri tre soggetti sono stati arrestati, per vari reati, nelle ultime ore, in piazza Garibaldi.

Immagine di repertorio

È stata accoltellata mentre tentava di sedare una lite tra due uomini: per questo, a Napoli, una donna è finita in ospedale. L'episodio, che risale a sabato 16 marzo – ma è stato reso noto soltanto oggi – si è verificato in piazza Garibaldi, nella zona della Stazione Centrale di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato l'aggressore. Nella fattispecie, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania della Questura di Napoli, impegnata nell'operazione "Stazioni Sicure", mentre transitava in piazza Garibaldi ha notato un uomo in fuga.

L'uomo è stato inseguito e, grazie anche all'ausilio degli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la Stazione Centrale, lo hanno fermato: il soggetto è stato riconosciuto come il responsabile dell'accoltellamento di una donna, avvenuto poco prima in piazza. La vittima era intervenuta per sedare una lite tra l'uomo e un terzo soggetto e aveva ricevuto una coltellata: mentre la donna è stata portata al più vicino ospedale e medicata, l'aggressore è stato arrestato per lesioni aggravate.

Altre tre persone arrestate in piazza Garibaldi negli ultimi giorni

Nell'ambito del servizio "Stazioni Sicure", negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha arrestato altri tre uomini in piazza Garibaldi. In particolare, il 12 maggio scorso, gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania hanno arrestato un uomo per furto aggravato. Il soggetto, approfittando di un momento di distrazione di una ragazza, in procinto di partire per una gita scolastica, le aveva rubato un cellulare. Un vigilante, accortosi del furto, è riuscito a bloccare il ladro, che è poi stato arrestato dalla Polfer.

Ancora, il 14 maggio, i poliziotti hanno tratto in arresto un altro uomo, sorpreso a rubare oggetti da un esercizio commerciale della piazza. Nonostante l'allarme provocato dai sensori acustici antitaccheggio, l'uomo ha provato a darsi alla fuga, ma è stato fermato dall'addetto alla sicurezza del negozio e poi arrestato dalla Polizia Ferroviaria. Dai successivi accertamenti esperiti, l'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Infine, domenica 17 maggio, gli agenti della Polfer hanno arrestato in flagranza un uomo per tentato furto aggravato. All'interno della Stazione Centrale, infatti, i poliziotti hanno notato il soggetto aggirarsi con fare sospetto tra i tavoli di un ristorante, con l'intento di rubare il bagaglio di un viaggiatore distratto. Gli agenti sono prontamente intervenuti e lo hanno arrestato.