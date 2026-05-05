Sciopero dei tassisti, a Napoli caos in stazione e aeroporto: centinaia di turisti appiedati

Le file di quest’oggi davanti alla Stazione Centrale di Napoli

Caos a Napoli per lo sciopero dei tassisti: turisti appiedati e lunghe file alla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, all'aeroporto internazionale di Capodichino ed alla Stazione Marittima, i tre punti nevralgici di arrivo e "smistamento" turisti in tutto il capoluogo partenopeo. Lo sciopero è iniziato alle 8 di stamattina e durerà fino alle 22 di stasera per protestare "contro le multinazionali del settore e la concorrenza degli Ncc irregolari", ma anche contro il "dilagante abusivismo".

I manifestanti percorreranno corso Umberto I per arrivare con la loro fino in Oiazza del Plebiscito, davanti alla sede della Prefettura di Napoli. Le principali sigle sindacali dei tassisti, fanno sapere in una nota, denunciano l'uso improprio di vetture private come "auto di cortesia" e l'organizzazione di trasporti non autorizzati da parte di alcuni B&B per i propri clienti. La giornata di sciopero è stata indetta da OR.S.A. Taxi Napoli, Uti-Consortaxi, Atn-Unimpresa, Fast Confsal, Uritaxi, Federtaxi e Ugl. Nonostante la forte adesione, che ha costretto turisti e pendolari a spostarsi con altri mezzi, i sindacati hanno fatto sapere che "è garantito il servizio di assistenza per i disabili e le emergenze grazie a un presidio di circa dieci vetture operative".