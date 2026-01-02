Nuovo lungomare di Napoli, il cantiere si allarga a via Partenope dal 12 gennaio: lavori per 5 mesi

Si allarga il cantiere per il nuovo lungomare di Napoli. Da lunedì 12 gennaio, si estenderà da via Nazario Sauro, dove si trova attualmente, a via Partenope, nel tratto tra piazza Vittoria e via Ugo Foscolo. Sono previsti 5 mesi di lavori, fino al 31 maggio 2026, per ripavimentare tutta la strada. I lavori saranno fatti in varie tranche, prima sul lato mare (fino a marzo), poi sul lato edifici, dove saranno allargati i marciapiedi dove si trovano ristoranti, pizzerie e hotel. La pista ciclabile sarà sospesa. Contemporaneamente, continueranno i lavori in via Nazario Sauro, lato palazzi, fino al 16 febbraio.

Prosegue il cantiere per il restyling del Lungomare di Napoli

I lavori per rifare il Lungomare di Napoli, da piazza Vittoria al Molosiglio, una delle zone più suggestive della città, che include anche l'insula del Castel dell'Ovo e del Borgo Marinari, sono iniziati nell'estate del 2023. Proseguiranno, come anticipato da Fanpage.it, fino all'autunno 2026, salvo imprevisti. Durante le feste di Natale è stata liberata dalle transenne un'ampia porzione di strada già completamente rifatta, restituendola al passeggio di cittadini e turisti. Ciò nonostante, per motivi di sicurezza, durante la notte di Capodanno, l'area è stata interdetta al pubblico e i festeggiamenti previsti inizialmente sul Lungomare sono stati spostati in piazza Municipio. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici si è svolto comunque al Castel dell'Ovo. Una scelta che ha colto in contropiede molti turisti, che recatisi sul Lungomare hanno trovato transenne e presidi di polizia e non sono riusciti ad assistere allo spettacolo.

Come cambia il cantiere del lungomare di Napoli

Ma come cambierà il cantiere del Lungomare di Napoli nei prossimi giorni? Da lunedì 12 gennaio, è prevista l’estensione del cantiere attualmente attivo in via Nazario Sauro, nel tratto di via Partenope compreso tra piazza Vittoria e via Ugo Foscolo. Il cronoprogramma prevede varie fasi:

dal 12/01/2026 al 07/03/2026 le lavorazioni interesseranno il marciapiede lato mare, la pista ciclabile, nonché una porzione della carreggiata stradale fino a circa 4 metri dal marciapiedi lato edifici;

dal 07/03/2026 al 07/05/2026 le lavorazioni interesseranno il marciapiede lato edifici e la rimanente porzione di carreggiata stradale nel tratto compreso tra piazza Vittoria e via Niccolò Tommaseo;

dal 01/04/2026 al 31/05/2026 le lavorazioni interesseranno il marciapiede lato edifici e la rimanente porzione di carreggiata stradale nel tratto compreso tra via Niccolò Tommaseo e via Ugo Foscolo.

Questa situazione, quindi, perdurerà fino all'inizio di giugno 2026. Durante tutte le fasi lavorative è prevista la sospensione del percorso di mobilità ciclistica. Sarà comunque mantenuta la transitabilità veicolare, garantendo una corsia transitabile di almeno 3,5 metri di larghezza.

I lavori in via Nazario Sauro fino a metà febbraio

Contemporaneamente, proseguiranno i lavori in via Nazario Sauro, dove sono state anche soppresse le strisce blu a spina di pesce lato edifici. In questo caso, l'ordinanza è stata prorogata fino al 16 febbraio prossimo. Dal punto di vista della viabilità, sono confermati fino ad allora i seguente provvedimenti: