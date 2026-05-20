Accoltellato alla testa nella notte a Qualiano, 36enne ricoverato in ospedale

La vittima è stata ricoverata all’ospedale di Giugliano. Indagini affidate ai carabinieri per ricostruire con precisione l’accaduto.

Immagine di repertorio

Notte di sangue, quella appena trascorsa, a Qualiano, cittadina dell'hinterland Nord di Napoli, dove un uomo di 36 anni è stato accoltellato alla testa ed è ricoverato in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, ancora al vaglio degli inquirenti, questa notte il 36enne si trovava nei pressi di un hotel in via San Francesco a Patria, quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha colpito alla testa con un'arma da taglio.

Soccorso, il 36enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove è stato ricoverato: stando a quanto si apprende, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale e poi sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le opportune indagini per ricostruire la dinamica dell'evento e per chiarirne la matrice, entrambe ancora poco chiare al momento.