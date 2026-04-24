Spari nella notte a Scampia, 18enne ferito a una gamba: ricoverato in ospedale

Notte di sangue, quella appena trascorsa, a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, dove un ragazzo di 18 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stato ferito a colpi di pistola. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto – ancora al vaglio degli inquirenti – intorno alle ore due il 18enne stava passeggiando in via Labriola quando sarebbe stato avvicinato da un individuo sconosciuto che, senza apparente motivo, gli ha sparato.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale CTO, dove i medici hanno riscontrato una ferita da arma da fuoco a una gamba; il 18enne è stato tenuto in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio dei Colli Aminei sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero, che hanno ascoltato la versione del ragazzo e hanno avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto – che come detto è ancora poco chiara -, per individuare le motivazioni dietro al ferimento del 18enne e per identificare il responsabile, che dopo gli spari si è dato alla fuga.