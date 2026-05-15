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Sparatoria a Giugliano: 18enne ferito ai piedi, indagini sulla dinamica

Un 18enne è stato ricoverato a Giugliano (Napoli) per ferite da arma da fuoco; indaga la Polizia, sconosciuti luogo e dinamica.
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A cura di Nico Falco
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Immagine di repertorio
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Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato ieri nell'ospedale "San Giuliano" di Giugliano in Campania (Napoli): è arrivato al Pronto Soccorso con ferite da arma da fuoco ai piedi. La dinamica resta, per il momento, al vaglio degli investigatori; sull'accaduto indaga la Polizia di Stato, intervenuta, come da prassi, nella struttura a seguito della segnalazione arrivata dai sanitari.

L'episodio risale alla serata di ieri, 14 maggio. Nel "San Giuliano" sono arrivati gli agenti del commissariato di Giugliano della Polizia di Stato; il giovanissimo, classificato come codice giallo in base alla gravità delle ferite riportate, non sarebbe stato in grado di riferire indicazioni sui responsabili e lo stesso luogo del ferimento è al centro di accertamenti. Il ragazzo resta ricoverato nell'ospedale del Napoletano; i medici hanno escluso il pericolo di vita per lui ma dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Gli investigatori hanno avviato le indagini sulle base delle prime indicazioni raccolte. Al momento non si esclude nessuna pista. Tra quelle ritenute maggiormente verosimili, la "gambizzazione" durante un litigio tra giovani, per motivi che, come spesso accade, potrebbero non essere collegati a dinamiche di criminalità.

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