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Investito e schiacciato da tir, muore a 31 anni vicino al centro commerciale Grande Sud: incidente a Giugliano

Incidente stradale vicino al centro commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania. Morto 31enne, ferito passeggero.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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L’esterno del centro commerciale Grande Sud di Giugliano
L’esterno del centro commerciale Grande Sud di Giugliano

Investito e ucciso a 31 anni mentre è in bici vicino al centro commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania. La vittima è un uomo originario del Bangladesh, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, giovedì 14 maggio, attorno alle 14,00, nei pressi del parco commerciale che si trova tra Giugliano in Campania e Qualiano, in provincia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivata la polizia municipale che indaga sul sinistro.

Incidente in via Santa Maria a Cubito

Secondo le prime ricostruzioni, il 31enne stava viaggiando lungo via Santa Maria a Cubito a bordo della sua bici in compagnia di un connazionale, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe stato investito da un camion. Il sinistro è avvenuto tra Giugliano e Qualiano. L'impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio, il conducente della bici che è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra. Mentre l'altro passeggero è rimasto ferito lievemente. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118, inviata dall'Asl Napoli 2 Nord, che ha accertato il decesso dell'uomo e prestato le cure al ferito.

Indagini della polizia locale di Giugliano

Il passeggero è stato poi trasportato al pronto soccorso ospedaliero per eventuali ulteriori accertamenti. Il traffico lungo la strada è andato in tilt, con lunghe code e attese. A peggiorare la situazione anche la concomitanza del Giro d'Italia, con molte strade nella zona dell'area nord di Napoli interdette per il piano traffico. Le indagini sono affidate dalla polizia locale di Giugliano. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto anche il pm di turno. Possibile che sia disposta l'autopsia, mentre per il camionista sono stati disposti gli esami tossicologici alcol e droga di routine.

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