Incidente a Eboli, il pasticciere Gerardo D’Alessandro muore a 31 anni: lutto a Battipaglia

Lutto a Battipaglia per la morte di Gerardo D'Alessandro, 31 anni, vittima di un violento incidente stradale avvenuto ieri, lunedì 11 maggio, poco prima delle ore 18, in via San Donato ad Eboli. Il giovane era alla guida della sua moto, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato fuori strada. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con le forze dell'ordine e l'ambulanza della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, inviata dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno. Purtroppo, è deceduto nonostante il tentativo disperato dei soccorritori di salvargli la vita.

Il 31enne stava conducendo la sua moto Ducati rossa, quando sarebbe stato coinvolto nell'incidente in via San Donato, in una zona abbastanza ripida. La pasticceria D'Alessandro è molto nota a Battipaglia. La scomparsa del giovane ha lasciato sgomenta tutta la comunità, che si è stretta alla famiglia in questo momento di profondo dolore per la grave perdita. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Sono stati eseguiti i primi rilievi e raccolte le testimonianze. Mentre si cercano ulteriori elementi che potrebbero aiutare a ricostruire cosa sia avvenuto.

"Un ragazzo semplice – si legge in uno dei tanti commenti sui social – un ragazzo aperto, un ragazzo intelligente, un ragazzo con fame di vita e con tanti valori e principi. Da uomo vero da persona vera. Fai buon viaggio gigante buono". "Non si può morire così a 30 anni – scrive un altro utente – Hai scosso l'intera città di Battipaglia. Non c'è un battipagliese che almeno una volta non è venuto da voi in pasticceria. Che il Signore benedica la tua nobile giovine anima".