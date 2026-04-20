Incidente stradale a Battipaglia, ferite mamma e bimba di 3 anni: trauma cranico per la piccola

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Un tamponamento tra auto si è verificato sulla strada statale 18 a Battipaglia, in provincia di Salerno. Coinvolti diversi veicoli. Nell'impatto sono rimaste ferite una mamma e sua figlia di appena 3 anni: entrambe portate al pronto soccorso dell'ospedale locale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, attorno alle ore 17,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine e il personale sanitario della Vopi, l'associazione Volontari pronto intervento.

Incidente sulla strada statale 18 a San Luca

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza di San Luca. La bimba di 3 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico non commotivo. Non sarebbe grave. La mamma, invece, un trauma cervicale e al bacino. Entrambe, dopo essere state soccorse e aver ricevuto le prime cure mediche sul posto, sono state stabilizzate e trasportate in ambulanza presso l'ospedale di Battipaglia, per eventuali ulteriori accertamenti.

Un altro incidente, sempre nella giornata di ieri, era avvenuto a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. Nell'impatto tra le due vetture Fiat, sono rimaste ferite due persone. Ad avere la peggio è una donna di 32 anni, rimasta ferita gravemente. Subito soccorsa dall'ambulanza del 118, Croce bianca e volontari della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, in questo caso, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che indagano sull'incidente. Non si esclude un colpo di sonno.