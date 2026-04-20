Scontro frontale tra auto con 2 donne ferite, 32enne ricoverata a Salerno: è in codice rosso

Scontro frontale tra due auto a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. Nell'impatto tra le due vetture Fiat, restano ferite due persone. Ad avere la peggio è una donna di 32 anni, rimasta ferita gravemente. Subito soccorsa dall'ambulanza del 118, Croce bianca e volontari della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è ricoverata in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione che indagano sull'incidente. Non si esclude un colpo di sonno.

Il sinistro, a quanto si apprende, è avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, in via Tora di Pezzano, poco dopo le ore 2,00. Un violento scontro tra due Fiat in via Tora di Pezzano ha richiesto l’intervento massiccio dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, intervenuti per i rilievi, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente. A bordo della prima auto viaggiava una ragazza di 32 anni, residente in zona. Sull’altro veicolo una coppia. Da chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità: tra le ipotesi al vaglio c’è quella del colpo di sonno.

Immediato l’allarme alla Centrale Operativa 118 di Salerno, che ha inviato sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca e un’ambulanza della Vopi. La 32enne è stata estratta dall’abitacolo e stabilizzata dal personale sanitario: è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Salerno. Ferita anche la donna che viaggiava sulla seconda auto, medicata sul posto e trasferita in ospedale in codice giallo. Illeso il conducente dell’altra vettura. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi planimetrici e fotografici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sequestrate entrambe le auto per gli accertamenti del caso. La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora per consentire soccorsi e messa in sicurezza.