Incidente auto-moto sulla SS18 a Eboli, in codice rosso coppia di 28 e 26 anni di Sant’Anastasia (Napoli)

Incidente a Santa Cecilia, frazione di Eboli, sulla SS18. Un ragazzo e una ragazza feriti in codice rosso.

Incidente a Eboli (Salerno) / Fanpage.it

Violento incidente stradale sulla SS18 nella frazione Santa Cecilia di Eboli, in provincia di Salerno, dove si è verificato uno scontro tra auto e moto. Feriti gravemente un ragazzo di 28 anni ed una ragazza di 26, entrambi di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, che erano a bordo del mezzo a due ruote. I due sono stati subito soccorsi dalle ambulanze della Croce Rossa di Capaccio e della Pubblica Assistenza Vopi, postazione di Eboli, insieme all’Auto Medica, inviate dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno. I due giovani feriti sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso ospedaliero. Avrebbero riportato traumi agli arti. Le loro condizioni sono considerate stabili dal personale sanitario che li ha in cura.

Incidente stradale a Santa Cecilia: i due feriti sono di Sant'Anastasia

L'incidente stradale è avvenuto ieri, domenica 31 maggio, attorno alle 10, all'altezza del chilometro 82,9, in località Santa Cecilia, sulla SS18. Nello scontro sono rimasti coinvolti un motociclo e un’automobile. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Le due persone ferite, come detto, sono state soccorse e trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo incidente sull'autostrada A2

Un secondo incidente è poi avvenuto nel pomeriggio sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, sulla corsia Nord, nel tratto tra Pontecagnano e San Mango. In questo caso è avvenuto uno scontro tra due moto. La Centrale 118 ha attivato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’Auto Medica della Croce Bianca e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi. Dai primi accertamenti un motociclista è risultato illeso, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale a Salerno per una frattura ad un arto inferiore. Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico.