Rissa a Porta Capuana a colpi di bottiglia davanti alla pizzeria, bimbi in lacrime e turisti in fuga

Nuova rissa a bottigliate a Porta Capuana al centro di Napoli davanti ad una pizzeria affollata: fuga di famiglie e turisti.

Rissa a Porta Capuana nella serata di ieri, domenica 31 maggio, a colpi di bottiglia proprio davanti ad una pizzeria affollata di clienti, tra i quali turisti e famiglie con bambini. La violenza della lite ha scatenato un fuggi fuggi generale, tra bimbi in lacrime e urla. L'episodio è stato denunciato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato anche un video inviatogli da un residente della zona scandalizzato per l'accaduto.

Borrelli: "Episodio grave"

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che avviene, purtroppo, nella zona del Vasto e di Porta Capuana, già teatro di efferati fatti di sangue negli scorsi mesi, tra i quali un accoltellamento mortale. Solo il 10 maggio scorso un 32enne ha perso la vita dopo essere stato pugnalato: l'uomo è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Qualche giorno dopo una trans è stata pugnalata al collo, ma si è salvata. Ieri sera, altra violenza in via della Maddalena, nei pressi di una pizzeria. "Un grave episodio – scrive il cittadino nella denuncia a Borrelli – che ha generato forte allarme tra residenti e turisti. Un gruppo di persone ha dato origine a una violenta rissa con bottiglie utilizzate come oggetti contundenti. Alcuni soggetti sono rimasti feriti e si sono viste scene di sangue che hanno profondamente impressionato i presenti".

Nel locale e nelle aree circostanti erano presenti famiglie con bambini, turisti provenienti da diverse città italiane e dall'estero. Molte persone si sono spaventate, alcuni bambini sono scoppiati in lacrime e si è creato un clima di forte pericolo. "Ho contattato il 113 e successivamente le forze dell'ordine – racconta il residente – per segnalare l'accaduto. Ritengo che episodi di tale gravità non possano essere sottovalutati, poiché mettono a rischio l'incolumità pubblica e danneggiano l'immagine del territorio. Chiedo pertanto un rafforzamento dei controlli e una presenza costante delle forze dell'ordine nelle zone più frequentate, affinché cittadini, famiglie e visitatori possano vivere e frequentare questi luoghi in sicurezza. Ringrazio per l'attenzione e confido in un tempestivo intervento delle autorità competenti."