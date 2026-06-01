napoli
video suggerito
video suggerito

Rissa a Porta Capuana a colpi di bottiglia davanti alla pizzeria, bimbi in lacrime e turisti in fuga

Nuova rissa a bottigliate a Porta Capuana al centro di Napoli davanti ad una pizzeria affollata: fuga di famiglie e turisti.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine

Rissa a Porta Capuana nella serata di ieri, domenica 31 maggio, a colpi di bottiglia proprio davanti ad una pizzeria affollata di clienti, tra i quali turisti e famiglie con bambini. La violenza della lite ha scatenato un fuggi fuggi generale, tra bimbi in lacrime e urla. L'episodio è stato denunciato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato anche un video inviatogli da un residente della zona scandalizzato per l'accaduto.

Borrelli: "Episodio grave"

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che avviene, purtroppo, nella zona del Vasto e di Porta Capuana, già teatro di efferati fatti di sangue negli scorsi mesi, tra i quali un accoltellamento mortale. Solo il 10 maggio scorso un 32enne ha perso la vita dopo essere stato pugnalato: l'uomo è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Qualche giorno dopo una trans è stata pugnalata al collo, ma si è salvata. Ieri sera, altra violenza in via della Maddalena, nei pressi di una pizzeria. "Un grave episodio – scrive il cittadino nella denuncia a Borrelli – che ha generato forte allarme tra residenti e turisti. Un gruppo di persone ha dato origine a una violenta rissa con bottiglie utilizzate come oggetti contundenti. Alcuni soggetti sono rimasti feriti e si sono viste scene di sangue che hanno profondamente impressionato i presenti".

Nel locale e nelle aree circostanti erano presenti famiglie con bambini, turisti provenienti da diverse città italiane e dall'estero. Molte persone si sono spaventate, alcuni bambini sono scoppiati in lacrime e si è creato un clima di forte pericolo. "Ho contattato il 113 e successivamente le forze dell'ordine – racconta il residente – per segnalare l'accaduto. Ritengo che episodi di tale gravità non possano essere sottovalutati, poiché mettono a rischio l'incolumità pubblica e danneggiano l'immagine del territorio. Chiedo pertanto un rafforzamento dei controlli e una presenza costante delle forze dell'ordine nelle zone più frequentate, affinché cittadini, famiglie e visitatori possano vivere e frequentare questi luoghi in sicurezza. Ringrazio per l'attenzione e confido in un tempestivo intervento delle autorità competenti."

autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views