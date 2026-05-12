Napoli, presidio fisso in Porta Capuana e Porta Nolana, più vigilanza privata davanti ai Mc Donald’s

Riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli: disposti maggiori controlli a Porta Nolana e Porta Capuana e in piazza Municipio; coinvolti i titolari dei Mc Donald’s: incrementeranno la vigilanza privata.

Un presidio fisso delle forze dell'ordine sarà presente a Porta Nolana e a Porta Capuana: è quanto stabilito durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi, 12 maggio, nella Prefettura di Napoli e focalizzato sui recenti fatti di sangue avvenuti in città: l'omicidio avvenuto il 10 maggio nella zona di Porta Capuana e il grave ferimento di un 14enne, accoltellato da un 15enne davanti al Mc Donald's di piazza Municipio.

All'incontro, presieduto dal prefetto Michele di Bari, hanno preso parte l'assessore alla Legalità e alla Polizia locale del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, il comandante provinciale dei Carabinieri, Biagio Storniolo, il comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Carmine Virno, il vice questore vicario, Alfredo Carosella e il comandante della Polizia locale di Napoli, Ciro Esposito.

Nel corso del vertice è emersa la necessità di rafforzare i dispositivi di sicurezza in aree critiche come Porta Nolana e Porta Capuana, già oggetto di specifica attenzione da parte delle forze dell'ordine; è stato quindi deciso di istituire un presidio fisso per pattugliare l'intera zona, che nel caso di Porta Nolana affiancherà la pattuglia dell'Esercito già presente nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure.

Altro focus, piazza Municipio, dove lo scorso 9 maggio il 14enne è stato accoltellato più volte all'addome durante un litigio che sarebbe nato per uno "sguardo di troppo". Anche in quest'area è stato deciso di intensificare la presenza delle forze di polizia, con pattugliamenti frequenti e con operazioni Alto Impatto. All'incontro hanno preso parte anche i titolari dei punti vendita della catena MC Donald's di piazza Municipio, Galleria Umberto I, Fuorigrotta, piazza Garibaldi, via Argine e Licola, che si sono impegnati ad incrementare la vigilanza privata davanti alle loro attività, a potenziare i sistemi di videosorveglianza e a curare meglio la pulizia delle aree esterne.