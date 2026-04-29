Auto sospetta lasciata aperta in sosta a Porta Capuana: era un deposito di hashish e cocaina, tutto sequestrato

La zona di Porta Capuana a Napoli

Un'auto lasciata in sosta con le sicure aperte in piazza San Francesco di Paola, a pochi passi da Porta Capuana e via Cesare Rosaroll, ha insospettito gli agenti della Polizia Locale di Napoli. Ad un rapido controllo da parte degli agenti, la vettura è risultata rubata un anno fa. A quel punto, sono scattati ulteriori controlli. All'interno dell'abitacolo, i caschi bianchi, a seguito di una capillare ispezione, hanno trovato nascoste sostanze stupefacenti. Secondo quanto accertato, sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina e 130 grammi di hashish e marijuana. A quel punto, sia la droga che il veicolo sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione della magistratura.

L'auto sospetta lasciata aperta in piazza San Francesco di Paola

L'operazione è stata condotta dall'unità Operativa San Lorenzo, guidata dal Comandante Alessandro Autore. I caschi bianchi sono impegnati, infatti, in un serrato controllo di prevenzione sul territorio del capoluogo partenopeo. Nel caso dell'auto di piazza San Francesco di Paola, la scoperta è avvenuta questa mattina, mercoledì 29 aprile, attorno alle ore 7,40. L'autovettura, come detto, era stata lasciata in sosta con le sicure disinserite al margine della piazza. Da qui, i sospetti dei caschi bianchi, poi confermati dalla circostanza che la vettura era stata rubata nel 2025 e della presenza degli stupefacenti all'interno. Le verifiche della polizia locale nella zona di piazza Garibaldi proseguiranno anche nei prossimi giorni, con pattugliamenti del territorio e controlli mirati. Contemporaneamente, i caschi bianchi sono impegnati anche nella prevenzione dei reati predatori, come scippi, furti e rapine ai danni di cittadini e turisti.