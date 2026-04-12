Moto contro auto in sosta a Solopaca: Giovanni Di Gioia muore a 37 anni

L’incidente si è verificato nella notte: sull’accaduto indagano i carabinieri. La salma di Giovanni Di Gioia è stata portata in obitorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Solopaca, cittadina nella provincia di Benevento: il bilancio è purtroppo di un morto, Giovanni Di Gioia, un uomo di 37 anni originario di Amorosi ma residente a Melizzano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 37enne stava guidando la sua motocicletta quando, in via Roma, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, andando a scontrarsi con un'automobile in sosta lungo la strada.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Giovanni Di Gioia: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. La salma di Giovanni Di Gioia è stata portata in obitorio, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che potrà decidere se disporre ulteriori accertamenti, come l'esame autoptico.