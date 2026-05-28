Lutto a Poggiomarino per Giovanni Sangiovanni, morto a 22 anni in un incidente stradale

Si chiamava Giovanni Sangiovanni e aveva 22 anni il ragazzo che ieri, mercoledì 27 maggio, è morto in un incidente stradale a Poggiomarino, in provincia di Napoli.

La vittima, Giovanni Sangiovanni

È sconvolta e in lutto la comunità di Poggiomarino, cittadina nella provincia di Napoli, per la morte di Giovanni Sangiovanni: è questo il nome del ragazzo di 22 anni deceduto ieri, mercoledì 27 maggio, in un incidente stradale verificatosi proprio in città. Tanti i messaggi di cordoglio che, in queste ore, sono apparsi sui social network. "Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Sangiovanni di Poggiomarino, dove oggi pomeriggio purtroppo un giovane ragazzo ha perso la vita. Un dolore immenso per tutti noi. Un abbraccio forte a tutta la famiglia. Riposa in pace. Che la terra ti sia lieve" ha scritto un cittadino.

Il 22enne si è scontrato con un palo della luce

Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Giovanni Sangiovanni si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 maggio: il giovane stava percorrendo via Tortorelle a bordo della sua moto quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, che ha concluso la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 22enne al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sarno, nel Salernitano, dove purtroppo Giovanni Sangiovanni è morto poco dopo il suo arrivo.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Poggiomarino, che hanno svolto i dovuti accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente; sul posto, infine, è arrivato anche il magistrato di turno, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti sul caso, come l'esame autoptico sul corpo del 22enne.