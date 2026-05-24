Auto si schianta e si ribalta a Marechiaro, due feriti: incidente stradale a Posillipo

Incidente stradale a via Marechiaro con due persone ferite. Sul posto ambulanza e forze dell’ordine. Il pm e consigliere Maresca: “Bisogna prendersi cura della città”

Auto si schianta e si ribalta in via Marechiaro, la famosa strada panoramica della collina di Posillipo. Feriti conducente e passeggero, soccorsi dall'ambulanza del 118 inviata dall'Asl Napoli 1 Centro. Il sinistro è avvenuto nella notte appena trascorsa, tra sabato 23 e domenica 24 maggio. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono arrivate anche le forze dell'ordine che stanno conducendo gli accertamenti del caso. I due feriti, ad ogni modo, non sarebbero gravi. Tuttavia, a seguito dell'incidente, ci sono state pesanti ripercussioni sulla circolazione, con traffico, lunghe code di auto, attese e clacson impazziti per ore, a causa della strada bloccata. A segnalare l'accaduto il magistrato e consigliere comunale Catello Maresca: "Questa notte in via Marechiaro a Napoli – commenta pubblicando la foto dell'impatto violento – Prendersi cura della propria città significa soprattutto comprendere pericoli e debolezze e lavorare per renderla migliore".

Sulla strada c'è il limite di velocità di 30 chilometri orari, proprio perché si tratta di una arteria urbana, in zona collinare e con molte curve. Tuttavia, gli incidenti stradali, purtroppo, sono frequenti. Le forze dell'ordine stanno eseguendo controlli rigorosi e sono stati disposti presidi sul territorio, in particolare durante le ore della movida, a scopo di prevenzione, con controlli anche sul consumo di alcol e droghe. Nel caso avvenuto stanotte non è ancora chiaro cosa sia avvenuto. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. La circolazione, come detto, alla fine è tornata regolare dopo alcune ore di disagi, quando il veicolo coinvolto è stato messo in sicurezza e portato via.