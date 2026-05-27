Si schianta con la moto contro un palo e muore a 22 anni: incidente a Poggiomarino (Napoli)

Incidente stradale in via Tortorelle a Poggiomarino. Morto un motociclista 22 enne.

Immagine di repertorio

Si schianta con la moto contro un palo e muore a 22 anni. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 27 maggio, in via Tortorelle a Poggiomarino, in provincia di Napoli. La vittima è un giovane originario di San Giuseppe Vesuviano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 inviata dall'Asl di Napoli e la polizia locale che indaga sull'accaduto. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

L'incidente in via Tortorelle a Poggiomarino

Il 22enne, secondo le prime informazioni, stava percorrendo via Tortorelle con la sua moto ed era diretto verso via Iervolino, quando, arrivato all'altezza del civico 212, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo della luce. L'impatto è stato molto violento ed il ragazzo è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra, a molti metri di distanza. Subito soccorso dai presenti che hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza inviata dall'Asl di Napoli, che ha prestato le prime cure mediche del caso e poi, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Sarno, dove il 22enne è morto poco dopo essere arrivato a causa delle ferite riportate, nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. Sul posto si è recato anche il magistrato di turno: non si esclude che possano essere disposti ulteriori accertamenti per chiarire cosa sia avvenuto.