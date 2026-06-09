Incidente tra auto e moto in viale Giochi del Mediterraneo, giovane ferito alla testa: in codice rosso

Incidente a Fuorigrotta, Napoli Ovest: un’auto e una moto si sono scontrate in viale Giochi del Mediterraneo; un giovane è rimasto ferito alla testa, portato in ospedale in codice rosso.

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Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato intorno alle 13.30 di oggi, 9 giugno, in viale Giochi del Mediterraneo, quartiere Fuorigrotta, nella periferia Ovest di Napoli; l'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Nuova Agnano, dove l'intersezione è regalata dai semafori. Nello schianto il conducente della motocicletta, un giovane di 30 anni, che viaggiava da solo, è finito rovinosamente a terra e ha battuto la testa; è stato portato d'urgenza e in codice rosso all'ospedale "Cardarelli", le sue condizioni sono sotto stretta osservazione.

Sul posto la Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi del caso; la ricostruzione della dinamica è in corso, per stabilire le responsabilità. Il guidatore dell'automobile si è fermato dopo la collisione ed è stato identificato dagli agenti. Al vaglio la possibilità che lo scontro sia stato causato da una mancata precedenza o dal mancato rispetto dei semafori da parte di uno dei due conducenti.