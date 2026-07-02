Motociclista 49enne si schianta sulla rotatoria di Eboli, è grave: traffico in località Corno d’Oro oggi

Incidente stradale questa mattina alla rotatoria di Eboli. Motociclista 49enne in codice rosso. Traffico in località Corno d’Oro.

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Violento incidente stradale questa mattina alla rotatoria di Eboli, dove un motociclista di 49 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato ed è uscito fuori strada. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 5,00 del mattino di oggi, giovedì 2 luglio. Non è chiaro se siano stati coinvolti anche altri veicoli. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. L'impatto è avvenuto nei pressi del Bar 18, in località Corno d'Oro, nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Eboli, in provincia di Salerno.

Traffico in località Corno d'oro di Eboli

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti un'auto medica proveniente da Battipaglia e un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI (Volontari Pronto Intervento) di Eboli, allertate entrambe dalla sala operativa del 118 dell'Asl di Salerno. Il ferito è stato raggiunto e messo in sicurezza. Dopodiché gli sono state prestate le prime cure mediche sul posto. È stato quindi imbarellato e trasportato, d0urgenza, con un codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Si cercano testimoni e segni di altri veicoli

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e capire se siano stati coinvolti anche altri veicoli. A volte, anche se non ci sono segni evidenti di impatto, gli incidenti possono essere provocati anche in via indiretta, con manovre azzardate da parte di altri conducenti. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi sull'asfalto per verificare se ci siano segni evidenti di frenate ed hanno raccolto le prime testimonianze, mentre si stanno passando al setaccio anche le immagini delle telecamere private e pubbliche in zona che potrebbero aver ripreso il passaggio di qualche altra auto o moto.