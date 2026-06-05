Frana a Positano in località Montepertuso, migliaia di persone isolate e traffico bloccato

Frana a Positano, in costiera amalfitana. Crollano massi in località Montepertuso. Isolate migliaia di persone.

Frana a Positano, in località Montepertuso, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno. Migliaia di persone sono rimaste isolate, tra residenti e turisti, che si trovavano nella costiera amalfitana. Traffico veicolare bloccato. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti anche con l'elicottero. La Protezione Civile della Regione Campania ha pre-allertato i volontari nelle zone limitrofe. Si registrano anche case isolate.

Il crollo di grossi macigni si sarebbe verificato attorno alle 15,25 di oggi, venerdì 5 giugno, in via Monsignor Saverio Cinque, all'altezza della Montagna Spaccata. I massi hanno occupato interamente la carreggiata, impedendo di fatto la circolazione sia dei veicoli che delle persone. Sarebbero circa un migliaio le persone rimaste bloccate. La strada di collegamento per Montepertuso e Nocelle, al momento, è chiusa al transito. "Le autorità – scrive il Comune di Positano in una nota – sono al lavoro per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile". Intanto, i vigili del fuoco hanno provveduto a transennare l'area e ad interdire il passaggio a chi non è autorizzato.

Sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti. Ma bisognerà poi effettuare delle verifiche di stabilità sul costone roccioso per assicurarsi che non ci siano nuovi cedimenti e che sia possibile attraversare la strada senza pericolo. La protezione civile è stata messa in pre-allerta per poter portare assistenza alla popolazione isolata, laddove dovesse essere ritenuto necessario. Ma al momento non si segnalano particolari criticità, l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua nelle abitazioni, infatti, non ha avuto ripercussioni. Potrebbero però verificarsi dei casi di urgenza tali da richiedere l'intervento dei soccorsi.