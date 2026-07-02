Maltempo in Campania, bomba d’acqua su Ischia e Pozzuoli oggi con strade allagate: arrivano i pompieri

Bomba d’acqua su Ischia per il maltempo, diversi interventi dei vigili del fuoco. Disagi anche a Pozzuoli e Bacoli.

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Bomba d'acqua su Ischia, questa mattina, giovedì 2 luglio: si segnalano diversi interventi dei vigili del fuoco a causa dei disagi provocati alla popolazione per gli allagamenti e i dissesti idrogeologici. Difficoltà anche a Pozzuoli, dove si è abbattuta una pioggia copiosa. La protezione civile della Campania ieri ha emanato un bollettino di allerta meteo gialla in vigore anche oggi, giovedì 2 luglio e domani, venerdì 3 luglio, su tutta la Campania.

Disagi anche a Bacoli, il sindaco: "È una bufera"

Forti disagi anche a Bacoli, in area flegrea, dove il sindaco Josi della Ragione lancia l'allarme: "Bomba d’acqua. Si sta abbattendo sulla nostra città, da più di un’ora, una bufera con forte pioggia ed intensa pioggia. È venuta giù una portata d’acqua impressionante su Bacoli.Siamo già in strada con i nostri operai per affrontare tutte le difficoltà. Sono in contatto con la Prefettura di Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania, i Vigili del Fuoco e l’Asl Napoli 2 Nord per affrontare le difficoltà. Invito la comunità alla calma. Noi siamo al vostro fianco. Ho già risposto a tanti cittadini che hanno chiesto aiuto, e stiamo operando su tutto il territorio. È una mattinata difficile ma sappiate che affronteremo ogni danno causato da questa tempesta che si è abbattuta su Bacoli e su molti comuni della provincia di Napoli".

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Non si escludono anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

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L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

La protezione civile ha raccomandato alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento, ha ricordato alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.